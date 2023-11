Ausgekugelt: Engel wieder Spitze am Dortmunder Weihnachtsbaum

Die Empörung war groß - selbst viele Markthändler zeigten Unverständnis. Als besonderer Publicity-Effekt sollte eine 3,40 Meter große, beleuchtete Kugel in diesem Jahr den Dortmunder Weihnachtsbaum auf der Spitze zieren - anstelle des seit Jahren bewährten Engels.

Kugel oder Ball

Schon an der Frage: "Ist es eine Kugel oder ein Ball?" schieden sich die Geister. Manche sahen darin eine Referenz an den BVB, andere einen Hinweis auf die Fußball-EM im kommenden Jahr. Patrick Arens, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, der die Riesentanne finanziert, ist überrascht von der Heftigkeit der Reaktionen. Er zeigt aber auch Einsicht. "Die Menschen in Dortmund empfinden den Baum als ihr Eigentum und wünschen sich Tradition."

Zustimmung von Stadtspitze

So sah der Baum in den vergangenen Jahren aus

Zustimmung kommt von der Stadtspitze. Oberbürgermeister Thomas Westphal ist froh, dass der Engel zurückkehrt. "Das ist auch ein Zeichen von Größe", dankt er den Schaustellern.

Deshalb verschwindet der Kugel-Ball wieder. Bis zum Montag ist Zeit. Dann ist die offizielle Eröffnung der Weihnachtsstadt (27.11.) mit dem traditionellen, erstmaligen Illuminieren des Baums - inklusive Spitze.

Mit technischen Schwierigkeiten beim Umbau rechnet Patrick Arens nicht. Vor vier Jahren mussten schon einmal die beschädigten Flügel des Engels während der Marktzeit ausgetauscht werden, sagt er.

Wieder Beton-Sperren

Die diesjährige "Weihnachtsstadt" öffnet Stände und Fahrgeschäfte erstmals am Donnerstag (23.11.). Das Platzangebot ist größer als in den Vorjahren, weil die Baustelle an der Kampstraße (ehemaliges Karstadt-Technikhaus) verschwunden ist.

Wie in den Vorjahren sind mehrere Beton-Sperren aufgestellt. Für Lkw gilt ein weitgehendes Einfahrverbot für den Wallring. Aber auch E-Scooter müssen draußen bleiben sind nicht erwünscht. Sie dürfen nicht in einen Sicherheitsbereich rund um das Weihnachtsstadt-Gelände fahren bzw. abgestellt werden.

