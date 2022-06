Vier Verletzte nach Messerangriff in Hamm

Zeugen wurden in der Mensa seelsorgerisch betreut.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 34 -Jährigen, ob er selbst Student an der Hochschule ist oder war, ist noch unklar.

Angreifer offenbar Einzeltäter

Ein SEK war vor Ort. Die Polizei hatte gebeten, den Bereich zu meiden. Nach der Festnahme drohe aber keine Gefahr mehr, so eine Polizeisprecherin. Der 34 -Jährige sei wohl ein Einzeltäter. Zu den Hintergründen oder möglichem Motiv ist noch nichts bekannt.

Die Polizei Dortmund hat als übergeordnete Polizeibehörde die Einsatz- und Ermittlungsführung übernommen.

Wie es am Montag an der Hochschule weitergeht, ist noch unklar. Die Kanzlerin der Hochschule, Sandra Schlösser, sagte gegenüber dem WDR : " Wir können uns nicht vorstellen, am Montag in den normalen Standardbetrieb überzugehen. Das wäre auch nicht angemessen ". Im Moment stünden alle unter Schock.

Die Hochschule Hamm-Lippstadt gibt es seit 2009 an den beiden Standorten Hamm und Lippstadt. Der Campus in Hamm liegt im Osten der Stadt, die Schwerpunkte liegen auf den Ingenieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften sowie auf Informatik. An beiden Standorten hat die Hochschule aktuell 5.600 Studierende.