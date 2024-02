Venator in Duisburg schließt überraschend Teile der Produktion

Ein Schock für rund 450 Mitarbeiter des Chemiekonzerns Venator (ehemals "Sachtleben") in Duisburg. Sie werden ihr Jobs verlieren. Das haben sie am Donnerstag bei einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung erfahren. Der Standort in Duisburg schließt Teile seine Produktion.

Obwohl Venator in den USA zuletzt Insolvenz angemeldet hat, ist das für viele eine Überraschung.

Betretene Gesichter und Wut bei den Mitarbeitern

Der WDR war am Donnerstag vor Ort in Duisburg und trifft dort auf betretene Gesichter. Die Beschäftigten sind nach der Belegschaftsversammlung aber auch wütend. Anleger und Beschäftigte werfen dem Konzern nämlich Missmanagement vor. Die Geschäftsleitung hat angekündigt, die komplette Produktion von Titandioxid am Standort in Duisburg einzustellen.

Auch die Instandhaltung und die Abteilungen für Forschung und Entwicklung sind davon betroffen. Wie es für die Angestellten weitergehen sollen, ist noch unklar.