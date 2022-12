Schmerzen in der Brust oder ein Kribbeln in den Armen: Das sind typische Symptome für einen Herzinfarkt. Allerdings bei Männern. Frauen haben dagegen eher Rückenschmerzen, Übelkeit und Schweißausbrüche. Weil viele die unterschiedlichen Symptome nicht kennen, kommen Frauen bei einem Herzinfarkt oft deutlich später ins Krankenhaus als Männer.

Acht medizinische Fakultäten in Nordrhein-Westfalen haben sich jetzt zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, darunter die in Bochum, Duisburg-Essen und Witten-Herdecke. Sie wollen stärker über die Unterschiede in der Medizin bei Männern und Frauen aufklären. Außerdem planen sie gemeinsames Lehrmaterial, Vorträge und Forschungsprojekte. Medikamente werden zum Beispiel aktuell deutlich öfter an Männern getestet als an Frauen. Das soll sich ändern.

Medizin bei Frauen anders als bei Männern