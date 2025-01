Besagte Königsklasse, in der es für den BVB mit zwölf Punkten aus sechs Spielen bis dato gut läuft, bietet Sahin nun die Chance, den BVB in ruhigeres Fahrwasser zu steuern. Dafür muss beim FC Bologna ein Sieg her, und in den anschließenden Heimspielen gegen Werder Bremen und Schachtar Donezk dürfte kaum Luft nach unten sein, da Ricken die Erwartungshaltung mit " Siegen " klar definiert hat. Holt der 36-jährige Sahin mit seinem Team drei in Serie, bekäme er vermutlich vorerst nicht mehr zu hören, was er gar nicht hören will: " Ich brauche nicht alle drei Tage eine Bestätigung, dass ich im Amt bin. "