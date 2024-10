Die Süßigkeit ging in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien viral und ist jetzt in Deutschland angekommen - auch in Duisburg. Die Eissorte Dubai Magic ist wie das Vorbild schokoladig im Geschmack. In dem Vollmilchschokoladeneis gibt es dazu Pistazienstücke und die knusprigen Teigfäden.

Idee stammt von Kindern

Lillys Eiscafé in Duisburg-Rheinhausen.

Dass es in Lillys Eisdiele jetzt das Trend-Eis gibt, hat die Besitzerin ihren Kindern 9- und 11-jährigen Kindern zu verdanken. Rodica Cenusa, die Tante der beiden, erinnert sich: " Die haben in der Schule ein Video auf Tiktok gesehen über die Dubai-Schokolade. " Zu Hause hätten die beiden dann ganz begeistert von ihrer neuesten Entdeckung geschwärmt. " Wir haben im Internet erstmal geguckt, was das überhaupt ist ", meint Cenusa. " Und dann haben wir gedacht: Wieso nicht?! "

In NRW gibt es nur wenige Eisdielen, die ein Eis aus der Dubai-Schokolade anbieten. Etwa in Gladbeck, Düsseldorf und in Bünde.

Eis aufwändig herzustellen

Dubai Magic geht hier oft über die Theke.

Bis die Eissorte dann so war, wie sie heute über die Ladentheke geht, hat es einige Versuche gebraucht. " Das war gar nicht so leicht mit den Fäden und da die richtigen Zutaten zu finden. " Auch jetzt, wo das Rezept feststeht, ist Dubai Magic aufwändiger als andere Sorten, erklärt Cenusa. " Das braucht mehr Zeit, das dauert schon ein paar Stunden. " Eine Arbeit, die sich lohnt - denn Lillys Eiscafé ist spätestens jetzt weit über die Grenzen vom Duisburger Stadtteil Rheinhausen bekannt.

