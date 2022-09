Tödliche Schüsse auf 16-Jährigen: Wer war Mouhamed Dramé?

Während über die tödlichen Schüsse auf Mouhamed Dramé viel berichtet wird, ist über den Menschen Mouhamed Dramé, seinen Weg nach Deutschland und seine Familie wenig bekannt. Zusammen mit William Dountio konnte der WDR mit der Familie des 16-Jährigen sprechen.

Dountio hatte nach den tödlichen Schüssen Demonstrationen organisiert und telefoniert seitdem regelmäßig mit Mouhameds Familie. In dem Videotelefonat erzählt Sidy Dramé - Mouhameds ältester Bruder - wie Mouhamed war, und was ihn nach Deutschland führte.

Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen im Süd-Westen Senegals

Mouhamed, 16 Jahre

Mouhamed war das vierälteste von insgesamt zehn Kindern einer Familie, die in ärmlichen Verhältnissen in einem Dorf im Süd-Westen Senegals lebt. Der Vater versucht mit Gelegenheitsjobs die Familie über Wasser zu halten.Vor knapp zwei Jahren, so berichtet es Sidy, habe sich Mouhamed von seiner Familie verabschiedet und alleine auf den Weg nach Deutschland gemacht. Hier wollte er arbeiten, um Geld für seine Familie im Senegal zu verdienen. Seine Familie setzte große Hoffnungen in den jungen Mouhamed: "Wir haben gedacht, dass er unser Leben komplett verändert."

Über Marokko und Spanien nach Dortmund

In der senegalesischen Küstenstadt Saint Louis soll sich Mouhamed zunächst einen Pass besorgt haben. Von da aus ging es weiter nach Marokko und später nach Spanien, erzählt Sidy, der regelmäßig mit seinem Bruder telefoniert hatte.

Nach über zwei Jahren kam Mouhamed Anfang August in Dortmund an. Er landete in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Nordstadt. Deutsch sprach er nicht. Mouhamed sei ein "fleißiger, starker und intelligenter" Junge gewesen, der gerne Fußball gespielt hat, beschreibt ihn Sidy.

Letztes Telefonat mit dem Bruder