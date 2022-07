Tag der Trinkhallen: Das ist das Programm

Fußballlieder an der Bude grölen? Am 6. August ist das zumindest an Susis Büdchen auf der Hospitalstraße in Essen fest so vorgesehen. Die "ID55-Singalongs" aus Herne werden hier Vereinshymnen aus dem ganzen Ruhrgebiet anstimmen.

"Tag der Trinkhallen" feiert den Ruhrgebietskult

Das Hymnen-Konzert in Essen ist nur einer von vielen Programmpunkten, die am "Tag der Trinkhallen" geplant sind. Insgesamt machen 120 Buden mit, an 50 von ihnen gibt es zusätzlich noch besondere Events. Zum Beispiel in Bochum: Im Kiosk Einundachtzig werden Filme über das Familienleben im Ruhrgebiet gezeigt. Andere Trinkhallen haben Partys oder Aktivitäten für Kinder auf dem Programm.