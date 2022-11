Premiere für Synthetik-Eisbahn in Bottrop

Es schimmert weiß unter den Füßen, die Kufen gleiten um die Kurven und wer möchte, kann auch ordentlich Speed aufnehmen. Fühlt sich fast an wie echtes Eis, ist aber keines. In Bottrop setzt man in diesem Winter auf eine Kunsteisbahn.

" Wegen der Energiekrise können wir es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, hier 1.700 Kilowatt in der Stunde zu verbrauchen - und gleichzeitig sollen die Leute überall sparen " Werner Salfeld organisiert den "Bottroper Eiszauber" auf dem Berliner Platz mit seinem Team und kümmert sich heute Morgen darum, große Wasserpfützen vom Regen beiseite zu wischen.

"Mit warmen Kufen klappt es besser"

Werner Salfeld organisiert die "Eisbahn" mit seinem Team