Aufbau für den Cranger Weihnachtszauber startet

Noch sieht es auf dem Kirmesplatz in Herne-Crange ziemlich spärlich aus. Zwei Anhänger mit Teilen der großen Eingangstore stehen einsam auf dem Platz. In einer anderen Ecke stehen bereits Transporter mit Teilen einer Geisterbahn.

Die ersten Transporte treffen ein.

Mittwoch soll es dann richtig losgehen, sagt Veranstalter Sebastian Küchenmeister. " Dann starten wir mit dem Aufbau der großen Ein- und Ausgangstore. Für viele unserer Besucher ist das immer so ein Startschuss. " In der kommenden Woche rollt dann auch das Wahrzeichen des Weihnachtszaubers auf dem Kirmesplatz an: Die Teile für den laut Veranstalter größten, mobilen Weihnachtsbaum der Welt.

Rund 100 Schausteller und Beschicker sind in diesem Jahr bei der Weihnachtskirmes mit dabei. Neben typischen Weihnachtsmarkthändlern gibt es unter anderem ein Riesenrad, einen 80 Meter hohen Freifallturm und Kinderfahrgeschäfte.

Einschränkungen durch Energiekrise

Die Eisbahn mit Eisstockschießen wird es in diesem Jahr wegen der Energiekrise allerdings nicht geben, sagt Sebastian Küchenmeister. Und auch die Beleuchtung des großen Weihnachtsbaums wird nur noch während der Öffnungszeiten eingeschaltet sein.

Wieder mit dabei: Der fliegende Weihnachtsmann

In Sachen Unterhaltung soll den Besuchern allerdings noch einmal mehr geboten werden. Neben dem fliegenden Weihnachtsmann und dem Märchenwald, soll es dieses Jahr erstmals eine Weihnachtsparade geben. " Rund 40 Charaktere ziehen dann zweimal in der Woche über das Gelände ", so der Veranstalter. Außerdem sind ein Kaspertheater, Fotospots mit bekannten Weihnachtscharakteren und eine Feuershow auf der Bühne geplant.

Eintrittsgeld durch Mehrkosten

Allerdings bedeute mehr Programm, neben den ohnehin schon gestiegenen Ausgaben, auch weitere Kosten, sagt Sebastian Küchenmeister. " Deshalb werden wir in diesem Jahr erstmals zwei Euro Eintritt nehmen ." Darin enthalten: Ein Euro Ermäßigung für eine Riesenradfahrt. Außerdem soll es auch eine Dauerkarte für "Viel-Besucher" geben.

Auch in Sachen Verkehr soll sich etwas ändern. Der war in der Vergangenheit rund um den Kirmesplatz nämlich auch mal ins Stocken geraten. Der angrenzende Parkplatz wurde im Vergleich zum Vorjahr vergrößert. Dort sollen 400 Plätze mehr zur Verfügung stehen. Außerdem soll an einigen Anwohnerstraßen dafür gesorgt werden, dass die Besucher hier nicht mehr auf Parkplatzsuche gehen.