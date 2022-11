Eisbahn an der Düsseldorfer Kö mit neuem Konzept

Am Freitag öffnet an der Düsseldorfer Kö die traditionelle Eisbahn. In Zeiten von rasant steigenden Energiekosten wurde das Konzept überarbeitet. In diesem Jahr will der Betreiber 40 Prozent Strom sparen.

Deswegen besteht der Bereich zum Eisstockschießen in diesem Jahr nicht aus Eis, sondern komplett aus Kunststoff. Wegen der großen Nachfrage gebe es jetzt sechs statt bisher vier Bahnen, heißt es vom Betreiber.

Eisfläche 600 Quadratmeter kleiner

Dadurch müssen die Schlittschuhläufer mit etwas weniger Fläche auskommen als im vergangenen Jahr. Sie können aber immer noch auf 1.100 Quadratmetern übers Eis flitzen. Die Almhütte der Eisbahn bleibt auch in diesem Jahr unbeheizt. Ein weiterer Beitrag, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.

Die Eisbahn hat sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr und freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Die Alm-Terasse jeweils noch eine Stunde länger.