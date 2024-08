10.000 Jobs in Gefahr: Proteste bei Thyssenkrupp

Es geht aus Sicht von Betriebsräten und Gewerkschaft schlicht um die Existenz der Werke. Konzernchef Lopez hat die zuletzt bekannten Kürzungspläne noch einmal verschärft. Er will die Stahl-Produktion praktisch halbieren. Das würde mehr als 10.000 Jobs kosten, mit betriebsbedingten Kündigungen.

Streikaufruf nicht möglich

Auch in Dortmund und Hagen treffen sich Mitarbeitende seit 10 Uhr vor den Werkstoren. Das Mittelband-Werk in Hohenlimburg will Lopez angeblich sogar verkaufen. Weil es sich hierbei nicht um Tarifverhandlungen handelt, dürfen die Gewerkschaften nicht offiziell zum Streik aufrufen. Deshalb jetzt also diese spontane Aktion.

Beschäftigte blockieren Straße an Duisburger Werk

In Duisburg versammelten sich rund 350 Beschäftigte. Sie standen vorm Werk an Tor 1 und blockierten dadurch die Straße, so dass keine Autos durchkamen. Auch die Straßenbahn musste warten. Laut Betriebsrat soll die Aktion bis 17 Uhr weiterlaufen. Am Mittag soll auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mit den Thyssenkrupp-Beschäftigen sprechen wollen.