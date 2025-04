In der Skihalle am Alpincenter in Bottrop ist am Dienstagnachmittag Gas ausgetreten. Die Feuerwehr ist deshalb zu einem Großeinsatz ausgerückt. Gefahr für Menschen soll nicht bestanden haben, sagt die Bottroper Feuerwehr.

Laut Feuerwehrsprecher Michael Duckheim ist Ammoniak ausgetreten, das hat dann einen sogenannten ABC-Alarm ausgelöst. Der warnt vor einer Gefahr durch nukleare, biologische oder chemische Stoffe. Die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften an.

Skihalle Bottrop nutzt Ammoniak als Kühlmittel

Ammoniak wird als Kältemittel in großen Kälteanlagen der Skihalle genutzt. Nach dem Austritt in ist es in den Räumen geblieben. Mit Hilfe von Fachfirmen soll das Gas mit Wasser gebunden und anschließend in Behälter gefüllt werden.

Das Alpincenter ist derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, der Skibetrieb ist seit Ende März eingestellt. Auch der Biergarten hat nicht geöffnet.

Weiterer ABC-Alarm in Herne

Schon am Vormittag hatte es in einer anderen Ruhrgebietsstadt Gas-Alarm gegeben: In Herne am Schwimmbad "Südpool". Dort hatte die Gefahrenmelanlage einen erhöhrten Austritt von Chlorgas angezeigt.

Etwa 50 bis 60 Badegäste wurden daraufhin nach draußen gebracht. Die Einsatzkräfte kamen in Chemikalienschutzkleidung in das Gebäude, untersuchten die Räume und unternahmen Messungen. Da diese aber ein negatives Ergebnis lieferten, konnte für das Bad nach rund zwei Stunden Entwarnung gegeben werden.