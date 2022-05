Schock für 2.400 Mitarbeiter: Vallourec schließt Werke in Düsseldorf und Mülheim

Tiefrote Zahlen

Als Grund nannte der Stahlrohrkonzern anhaltend rote Zahlen. In den vergangenen sieben Jahren seien 700 Millionen Euro Verluste aufgelaufen. Ursache dafür seien Überkapazitäten in der Branche, sinkende Margen, aber auch externe Faktoren wie Ölkrisen, Strafzölle aus China, die Corona-Krise sowie der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine mit dramatischen Auswirkungen.

IG Metall will kämpfen

Die IG Metall sieht das anders. Gerade in der jetzigen Situation, in der viele Länder nach neuen Lieferwegen von Öl und Gas suchen, seien Pipeline-Rohre gefragt. Die Gewerkschaft informiert am Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Beschäftigten über die aktuelle Situation und wie es weitergeht. Am kommenden Freitag will dann Vallourec die Beschäftigten im ISS Dome in Düsseldorf unterrichten.

Gespräche über Sozialpläne sollen aufgenommen werden

Vallourec will jetzt Gespräche mit den Betriebsräten und der IG Metall über einen Interessenausgleich und Sozialplan beginnen. " Wir sind daran interessiert, dass für die Menschen, mit denen wir so lange zusammengearbeitet haben, eine faire und anständige Lösung gefunden wird ", sagte Guillemot. " Wir bemühen uns, die Auswirkungen so stark abzumildern, wie es angesichts der Gesamtsituation möglich ist ."

Oberbürgermeister sind betroffen

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller zeigt sich betroffen: " Wir denken in diesen Stunden an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die traditionsreiche Verbindung zwischen Düsseldorf und Vallourec und an die vielen Jahre guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Diese Entscheidung stellt für die Menschen und für die Stadt als Industriestandort eine Zäsur dar ."

Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz ist ebenfalls tief betroffen und kündigte an, sich weiter für die Beschäftigten einzusetzen.