Lachgas als Partydroge: Wuppertal will Hilferuf an Bundespolitik senden

Per Gesetz soll die Bundespolitik Kinder und Jugendliche vor dem Konsum von Lachgas schützen. Ein breites Parteienbündnis will am Donnerstag eine entsprechende Resolution an das Familienministerium im Hauptausschuss des Wuppertaler Stadtrates beschließen.

Überreste liegen überall herum

Denn Lachgas ist in Wuppertal mittlerweile ein großes Problem. Überall im Stadtgebiet liegen schwarze Luftballons und bunte Kartuschen herum. Ob in Parks, auf Spielplätzen oder an Bushaltestellen – vor allem Jugendliche scheinen den kurzen Kick zu suchen. Die Wuppertaler Drogenberatung spricht von immer mehr Anfragen, vor allem von besorgten Eltern.

Lachgas kann zu schweren Gesundheitsschäden führen

Dr. Kai Hensel, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin, Helios Wuppertal

Der Konsum kann zur Bewusstlosigkeit führen , warnt Dr. Kai Hensel, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum Wuppertal. Wer zu lange zu viel Lachgas konsumiert, könne auch Schädigungen am Nervensystem davontragen.

Das Wuppertaler Parteienbündnis will sich deshalb für eine Restriktion von Lachgas einsetzen. Dieses wird vor allem zum Zubereiten von Sahne in der Gastronomie eingesetzt.

Frei verkäuflich

In Deutschland ist das Gas ohne Altersbeschränkung frei verkäuflich. Das Bundesfamilienministerium solle sich dafür einsetzen, Lachgas als Droge im Jugendschutzgesetz zu verankern, so der Appell.

Wuppertal wäre die erste Stadt, die einen solchen Hilferuf an die Bundespolitik beschließt. Der Stadtrat will andere Kommunen und Städte auffordern, dem Beispiel zu folgen.

