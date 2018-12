Gericht hat Abschiebeverbot aufgehoben

Das Gericht rügte das Verhalten der Behörden und ordnete die sofortige Rückholung von Sami A. an. Zwei Monate später stellte das Gericht fest, dass Sami A. in Tunesien nicht alles in seiner Macht Stehende unternommen habe, um in den Besitz eines für die Wiedereinreise notwendigen Reisepasses zu gelangen.

Im Herbst gab es dann eine Zusicherung des tunesischen Staates, wonach Sami A. dort keine Folter und unmenschliche Behandlung drohten. Das Gericht hob am 21. November das Abschiebeverbot vorläufig auf.

Stand: 04.12.2018, 15:10