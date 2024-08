"I want absolute beauty" eröffnet Ruhrtriennale in Bochum

Am Premierenabend am Freitag sammeln sich die Gäste vor dem imposanten Industriegebäude der Jahrhunderthalle Bochum, bis sich endlich die meterhohen Türen zur Halle öffnen. Über Treppen geht es auf die Sitzplätze, auch die britische Musikerin PJ Harvey ist da. Sie steht nicht auf der Bühne, sondern sitzt im Publikum.

Kein Wunder, denn das Musiktheater basiert auf ihren Songtexten. Der Intendant Ivo van Hove versucht mit "I want absolute beauty" eine Geschichte zu erzählen und zwar an 26 Songs von PJ Harvey. Van Hove hat dazu Songs aus unterschiedlichen Alben herausgepickt. Er kennt die Sängerin und Schauspielerin Sandra Hüller schon seit Jahren.

Ich wusste natürlich das Sandra Hüller ganz gut singen kann. Aber ich wusste nicht, dass sie wirklich so gut singen kann. PJ Harvey ist bekannt dafür, dass sie auch ganz hoch singen kann und ganz tief und das kann Sandra Hüller auch. Unglaublich. Das war ein Geschenk, was dazugekommen ist. Ivo van Hove, Intendant der Juhrtriennale

Ivo van Hove und PJ Harvey

Gesang, Tanz und Videoszenen

Bevor es losgeht, ein Blick auf die Bühne. Auf dem Boden: Erde. Darauf zwei Bäume, daneben: Stühle, Laternen. Am Ende eine Spiegelfläche. Davor sitzt eine vierköpfige Band. Über ihnen befindet sich eine imposante Leinwand. Es wird ruhig. Und dann kommt sie auf die Bühne - Sandra Hüller. Sie trägt die Tänzerin Sarah Abicht auf ihren Armen.

Premiere "I want absolute beauty" der Ruhrtriennale

Sandra Hüller singt "Grow Grow Grow" von PJ Harvey. Dabei wird sie von einem der Tänzer mit einer Handkamera gefilmt. Die Nahaufnahmen von Sandra Hüllers Gesicht sind auf der Leinwand zu sehen. Es wirkt, als wäre man live bei einem Musikvideo-Dreh dabei.

Grow, Love, Back Home

Acht Tänzerinnen und Tänzer, bewegen sich zu den Songs, inszenieren mit ihren Bewegungen Kriegsszenen, wie sie ihre Waffen nachladen und schießen. Eine Szene deutet die Vergewaltigung eines Soldaten an, eine Prügelei, Gewalt. Sandra Hüller singt von der Sehnsucht und der Angst, ihren Freund im Krieg zu verlieren.

Sandra Hüller und LaHorde tanzen in "I want absolute beauty"

Es gibt laute, ruhige und auch fröhliche Momente - Liebe, Verliebtsein, das Leben in der großen, fremden Stadt. Und Sandra Hüller: sie singt aus voller Seele die Lieder, die diese Geschichten erzählen. Übrigens ohne Pause. Eineinhalb Stunden wird getanzt, gesungen, performt - es gibt keine Zeile gesprochenen Text.

Ein Musikabend mit allen Emotionen

Gesang, Schauspiel, Tanz, Musik werden mit szenischen Effekten und Videokunst gemischt. Über die Filmszenen auf der Leinwand werden die Ortswechsel deutlich - London, New York, bis hin zu Szenen an der Küste. Für Ivo van Hove war das neu: " Ich habe das selber entwickelt. Ich habe die Songs ausgewählt. Ein Dramaturg hat mir dabei geholfen ".

Das Publikum weiß zwischendurch nicht - klatschen wir nach den Songs? Es wird mitgewippt und in den schweren, dunklen Momenten, ist die Stimmung gebannt. Am Ende, der Song "We Float". Und die Erkenntnis "We'll float, take life as it comes" - das Leben nehmen, wie es kommt.

Mit Standing Ovations geht dieser musikalische Premierenabend zu Ende. War es ein Pop-, ein Rock-Konzert? Ein Film? Musiktheater? Im Grunde alles zusammen.