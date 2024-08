Die Ruhrtriennale zaubert zwischen dem 16. August und dem 15. September wieder Hochkultur in die einstige Region von Kohle und Stahl. " Die Ruhrtriennale ", erzählt Ivo Van Hove, " ist auch heute ein Musik- und Theaterfestival. Aber mir kommt es darauf an, auch mehr Rock- und Popmusik zu präsentieren. "

Bei der Vorstellung seiner ersten Spielzeit ist der neue Intendant besonders stolz auf sechs Uraufführungen und sechs deutsche Erstaufführungen. Das werde nur möglich, weil die Ruhrtriennale viele Kooperationen mit vielen nationalen und internationalen Kulturschaffenden eingegangen ist, erläutert Vera Battis-Reese von der Kultur Ruhr GmbH : " Unser Etat hat sich in den vergangenen Jahren kaum erhöht. Er beträgt 17 Millionen Euro, die wir bestmöglich einsetzen. "

Sandra Hüller in einer Hauptrolle

Bei der ersten Premiere am Freitag ist gleich Sandra Hüller dabei. Die Schauspielerin, die in diesem Jahr mit einer Oscar-Nominierung für internationales Aufsehen sorgte, singt und spielt die Hauptrolle in einem Stück mit Songs der legendären englischen Sängerin PJ Harvey.

Laut und farbenfroh geht es einen Tag später weiter. "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" nennt sich ein " entschlossenes Musiktheater, das Individualität und Freiheit feiert ". Die freie deutsche Übersetzung "Die Tunten und ihre Freunde zwischen den Revolutionen" zeigt, dass es hier um ein brandaktuelles Thema geht und um eine sanfte Revolution, wie Regisseur Philip Venables es nennt: " Wir stellen die Themen von Gemeinschaft und Solidarität dem Kapitalismus, dem Rassismus, auch dem Patriarchat gegenüber. Das verspiegeln wir auf der Bühne mit der speziellen Art, wie wir miteinander kommunizieren und auch die Liebe präsentieren. "

140 Veranstaltungen

Auffällig ist, dass von den 140 Veranstaltungen der weitaus größte Teil englische Titel hat. Das soll wohl den internationalen Anspruch zeigen, wenngleich sich sicher mancher der zukünftigen Besucher ein bisschen mehr Mut zur deutschen Sprache wünscht, gerade in einer Region wie dem Ruhrgebiet.