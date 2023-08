Kluterthöhle in Ennepetal wird renaturiert

Ein Projekt wie die Renaturierung von Russenbunker und Russenhöhle sei ein weiterer wichtiger Schritt, so Voigt: "Das gesamte Kluterthöhlen-System trägt ja seit einiger Zeit den Titel 'Nationales Naturmonument'. Das ist ein echter Türöffner für die Forschung."

Bald tummeln sich Geologen in Ennepetal

Höhlenforscher Stefan Voigt

In der Tat. Die Kluterthöhle und ihre Nebenhöhlen gelten als wichtiges Objekt zum Beispiel für Geologen oder Klimaforschende. Wenn voraussichtlich Ende September Schutt, Schlamm und weitere Reste der Bunkeranlage aus dem Berg geholt sein werden, schlägt die Stunde der Forschenden. Experten unter anderem der RWTH Aachen oder der Ruhr-Uni Bochum sollen die freigelegte Höhle untersuchen. Genau so, wie Stefan Voigt selbst.

"Man sieht schon eine größere Halle mit Korallen und Tropfsteinen" , sagt der Höhlenforscher, nachdem in den letzten Tagen der erste Schutt beseitigt wurde. "Die Forscher haben bereits nach meinen ersten Erzählungen Blut geleckt."

Spielplatz zwischen Korallen und Tropfsteinen

Bald werden sie da sein und alles untersuchen, was in den nächsten Wochen freigelegt wird. Und nicht nur das. In Ennepetal sollen dann auch neue technische Systeme getestet werden, mit denen man zukünftig bisher unentdeckte Höhlen finden kann.

Was man auch weiterhin im alten Russenbunker vorfinden kann, ist etwas, was man dort ganz sicher nicht erwarten würde: Ein unterirdischer Spielplatz. Eingerichtet für die Kinder, die sich vor Luftangriffen im zweiten Weltkrieg dorthin flüchten mussten. Auch ein Andenken der Vergangenheit. Wenn auch aus einer ganz anderen Zeit.

