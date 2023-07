Die Kluterthöhle ist eher ein unterirdisches Abenteuer-Labyrinth als eine Höhle im klassischen Sinne: In hunderten geheimnisvollen Gängen führt sie vorbei an unterirdischen Seen und durch bizarre Hallen. Durch manche Gänge können Besucher bequem gehen, andere sind so eng, dass alle krabbeln müssen.

Faszinierend sind dabei besonders die versteinerten Lebewesen des ehemaligen Riffes an den Wänden: Schwämme, Muscheln und Korallen. An einer Stelle ist sogar ein versteinerter Nautilus entdeckt worden, eine Art Ur-Tintenfisch mit vielen kleinen Tentakeln. Allein darf niemand die Höhle erkunden.

Aber es gibt verschiedene Führungen: Vom Kindergeburtstag bis zur Extrem-Kletter-Tour durch die richtig engen Höhlengänge. Fast eine Grenzerfahrung - und nur was für Mutige ohne Platzangst. Warm anziehen sollten sich alle: In der Kluterthöhle herrschen konstant zehn Grad Celsius.