Raubkunst aus Essener Museum Folkwang zurück nach Nigeria?

Am Mittwochnachmittag wollen der Essener Rat und der Trägerverein des Museums über den Bronze-Kopf abstimmen. Das hatte die Stadtverwaltung dem Rat vorgeschlagen. Wenn man sich dafür entscheidet, die Büste zurückzugeben, könnte sie trotzdem in Essen bleiben. Nämlich genau dann, wenn Nigeria sie an das Museum Folkwang ausleiht. Die mögliche Rückgabe ist Teil eines Rückgabeprogramms von Deutschland an Nigeria.

Raubkunst in vielen deutschen Museen

In deutschen Museen liegen unzählige Gegenstände und Kunstwerke aus den ehemaligen Kolonien. Viele davon sind eindeutig Raubkunst. Bei anderen Ausstellungsstücken ist die Lage komplizierter. Den Königsthron im Berliner Humboldt Forum zum Beispiel hatte König Nioya aus dem heutigen Kamerun 1908 dem deutschen Kaiser Wilhelm II. geschenkt.

Video starten, abbrechen mit Escape Kunst aus den ehemaligen Kolonien Planet Wissen. . 03:18 Min. . Verfügbar bis 23.06.2027. WDR. Von Tim Evers.