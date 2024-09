Sechs Jahre nachdem in Bottrop das letzte Bergwerk geschlossen wurde, will der frühere Zechenbetreiber RAG wieder ausbilden. Über viele Jahre hatte die RAG 10.000 Stellen für Bergleute gestrichen und 2018 auch seine Ausbildungsstellen eingestellt. Jetzt sollen aber neue Auszubildende her. Inzwischen geht es natürlich nicht mehr um Bergleute.

RAG sucht Nachwuchs für den Nachbergbau

Ausgeschrieben sind sechs Stellen für Umwelttechnologie und Kaufleute. Sie sollen mithelfen, die Folgen des Bergbaus im Ruhrgebiet zu bewältigen. Es geht um Themen wie das Abpumpen von aufsteigendem Grubenwasser, um die Regulierung von Bergschäden, die Sicherung der Bergbauflächen und die Aufbereitung alter Zechengelände für neue Nutzungen.