Fünf Jahre nach dem Bergbau-Ende: so steht es um die Zeche

Auf dem Gelände von Prosper II sind bereits Gebäude abgerissen, dort werden gerade mögliche Schadstoffe analysiert. Und im Bereich des ehemaligen Schacht 10 sind vorübergehend geflüchtete Menschen untergebracht.

Die alten Bergbau-Relikte sollen aber nicht ganz verschwinden. Der markante Förderturm auf Franz Haniel bleibt zum Beispiel als Landmarke erhalten. Aber nur Gebäude stehen zu lassen reicht nicht, um auch die Geschichten der Menschen aus dem Bergbau weiterzutragen.

Lehrer Joscha Fresmann setzt in seinem Geschichtsunterricht an der Geschwister Scholl Schule in Marl auf das Projekt "Menschen im Bergbau". Das ist eine digitale Lernplattform, entwickelt von der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets mit der Ruhr-Uni Bochum. Schüler können dabei auf Tablets kleine Videos sehen, in denen ehemalige Bergleute als Zeitzeugen über ihre Arbeit unter Tage berichten.

Schüler Jonas Legler zum Beispiel zuckt beim Thema Bergbau mit den Schultern: " Ich weiß eigentlich gar nichts. Da bin ich ganz ehrlich. Jetzt in der Schule habe ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt ". Lehrer Fresmann hofft, dass durch sein Projekt die Erinnerung an den Bergbau weiter hochgehalten werden kann.

Und auch der ehemalige Reviersteiger Jürgen Jakubeit tut alles dafür, dass der Bergbau in den Köpfen der Menschen bleibt. Er arbeitet im Trainingsbergwerk Recklinghausen. Dort ist eine Zeche original nachgebaut. In Führungen zeigt er Besuchern, wie hart die Arbeit damals unter Tage war. " Es geht darum, Werte weiterzuvermitteln. Wenn wir das nicht machen würden, in zehn Jahren weiß keiner mehr, was Bergbau war ".

