Eigentlich waren an diesem Freitagnachmittag im Juni an der Hochschule Hamm-Lippstadt schon alle auf das nahende Wochenende eingestellt. Viele Studierende waren schon nach Hause gegangen. Nur noch vereinzelte Lehrveranstaltungen fanden statt. Dann betrat der Beschuldigte den Campus der Hochschule – laut Anklage in der vollen Absicht, dort Menschen zu töten.

Der offenbar psychisch kranke Langzeitstudent soll fest daran geglaubt haben, dass die Angehörigen der Hochschule an der Marker Allee einer Gruppe angehörten, die ihm nach dem Leben trachtete. Das und die Tat selbst hatte er vor dem Haftrichter zugegeben. Seine Opfer hatte sich der Mann in einem Hörsaalgebäude offenbar zufällig ausgesucht. Mit zwei Küchenmessern ging er auf die panischen Studierenden und die Dozentin los. Für die 30-Jährige konnten die Ärzte später nichts mehr tun. Sie starb im Krankenhaus. Die drei weiteren Schwerverletzten (alle 22 Jahre alt) überlebten die Messerattacke.

Mutige Studenten überwältigen Angreifer

Vermutlich nur durch den Einsatz mutiger Studenten kam es an diesem tragischen Sommertag zu keinen weiteren Opfern in Hamm. Sie hatten sich auf den Amokläufer gestürzt und ihn so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Insgesamt rund 400 Polizisten und Polizistinnen sicherten den gesamten Campus stundenlang ab, durchsuchten vorsichtshalber jeden Raum der Hochschule.

Der Campus der Hochschule Hamm-Lippstadt.

Vor dem Hörsaalgebäude spielten sich emotionale Szenen ab. Eltern holten sichtlich bewegt ihre Kinder ab. Die Hochschulpräsidentin sprach von einem Schock, lobte aber gleichzeitig auch den Zusammenhalt, den die Angehörigen der Hochschule Hamm-Lippstadt nur Stunden nach der Tat unter Beweis stellten.

Mutmaßlicher Täter könnte in Psychiatrie landen

Der beschuldigte Mann aus Hamm ist seit der Tat in einer Psychiatrie untergebracht. Es gilt als wahrscheinlich, dass er dort auch nach dem Prozess bleiben wird. Erst am Tattag hatte sich der 34-Jährige selbst aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen – er war stationär behandelt worden, weil er einen Suizidversuch unternommen hatte. Auf eigenen Wunsch verließ er die Klinik jedoch, da er sich vom Klinikpersonal bedroht gefühlt habe und keine Gründe für eine zwanghafte Unterbringung vorgelegen hätten. Das hatte das NRW-Innenministerium in einem Bericht mitgeteilt. Die Anklage lautet auf Mord und mehrfachen versuchten Mord. Ein Urteil des Landgerichts Dortmund wird für Mitte Januar erwartet.

