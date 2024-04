Dienstgruppenleiter sagt im Fall Dramé aus: "Einsatz gut gelaufen"

Dramé sei danach mit dem Messer in der Hand aufgesprungen und "zügig" in Richtung der Polizisten gelaufen. Die Arme seien allerdings unten gewesen. Zweimal sei dann ein Taser abgeschossen worden, dann fielen die Schüsse.

Keine Androhung des Pfeffersprays

Vorsitzender Richter Kelm

Für Dramé hätte es nach dem Pfeffersprayeinsatz doch nur die eine Fluchtrichtung, nämlich Richtung Polizei gegeben, fragt der Vorsitzende Richter Kelm. "Seh ich nicht so. Er hätte ja nicht auf uns zulaufen müssen" , so der Dienstgruppenleiter. Dramé hätte nach seiner Ansicht auch drei bis vier Meter weiter in die Nische zwischen Kirchenwand und Zaun oder in Richtung des mannshohen Zauns laufen können.

Auf Nachfrage des Richters gab der Angeklagte an, er habe Dramé erst aufgefordert das Messer wegzulegen, als bereits Pfefferspray eingesetzt worden war. Gewarnt wurde Dramé davor auch nicht.

Nebenklage: Man hätte Lage statisch halten können

Rechtsanwältin Lisa Grüter

Rechtsanwältin Lisa Grüter, die die Angehörigen von Mouhamed Dramé als Nebenkläger vertritt, wollte vom Dienstgruppenleiter wissen, warum man denn die Lage nicht statisch gehalten, sondern das Pfefferspray eingesetzt hätte. In einer statischen Lage hätte man möglicherweise Spezialisten hinzuziehen können.

"Was soll ich statisch halten? Soll ich darauf warten, dass Herr Dramé sich das Messer in den Bauch rammt und dann stehen da 12 Polizisten rum?" , antwortet der Dienstgruppenleiter trotzig. Wie lange Dramé vor dem Eintreffen der Polizei in der Nische hockte, ist bisher nicht ganz klar.

Pfefferspray habe Lage eskalieren lassen

Für Anwältin Grüter ist der Einsatz in der Form nicht nachvollziehbar. "Mouhamed war total passiv. Er hat sich das Messer gegen den Bauch gehalten, aber sich nicht in irgendeiner Form aktiv selbst verletzt." Die Anordnung und der Einsatz des Pfeffersprays hätten die Lage eskalieren lassen.

Auch wenn das Ziel gewesen wäre, dass Dramé das Messer weglegen sollte, sei es ein rechtswidriger Angriff mit Pfefferspray gewesen, weil es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte, so Grüter. Dadurch würde sich möglicherweise ein Notwehrrecht Dramés ergeben, das müsse aber am Ende das Gericht entscheiden. Bis zum Urteil gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Rechstanwältin fehlte Bedauern bei den Angeklagten

Neben dem Dienstgruppenleiter sagte am elften Verhandlungstag auch einer der Taserschützen aus. Er ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Große Unterschiede zu den Schilderungen seines Vorgesetzten gab es aber nicht. Beide gaben allerdings an, dass Pfefferspray nicht bei jeder Person wirken würde.