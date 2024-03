Chatnachrichten einer Polizistin im Fall Dramé: "Man hätte ein paar Sachen anders machen können"

Anwärter: Dramé sei gebeugt auf die Einsatzkräfte zugelaufen

Beide Kommissaranwärter sagten aus, dass Mouhamed Dramé nach dem Pfeffersprayeinsatz in gebeugter Haltung auf die Polizisten zugelaufen wäre. Bei ihrer polizeilichen Vernehmung hatte die Kommissaranwärterin noch ausgesagt, dass Dramé " mit gebeugtem Oberkörper wegging " - also nicht gelaufen sei.

Akten der Nebenklage, die aus den Chatnachrichten einer der Angeklagten zitierte.

Während der Befragung des Kommissaranwärters durch die Anwälte der Nebenklage und der Staatsanwaltschaft ging es auch um die Frage, ob man den Einsatz anders hätte lösen können. Der Zeuge gab darauf an, dass er damals als Kommissaranwärter nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt habe: " Da gibt's Kollegen, die 20 Jahre auf der Straße sind, die wissen das wesentlich besser ."

Wohl Zweifel an der Einsatztaktik bei einer der Angeklagten

In dem Zusammenhang wurden von der Nebenklage Chatnachrichten einer der angeklagten Polizistinnen vorgelesen. Sie soll Dramé kurz vor den tödlichen Schüssen mit einem Taser getroffen haben und ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

In den Sprachnachrichten äußerte sie offenbar Zweifel am Vorgehen in diesem Einsatz: " Man hätte ein paar Sachen anders machen können " und " hätte man nicht eine andere Taktik wählen können? "

Alle Polizisten waren in der Wache Nord eingesetzt

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens gab es aber wohl nicht: " Es macht sich keiner Sorgen, dass da die Rechtmäßigkeit in Frage gestellt werden könnte. " In der Anklage gegen die Polizistinnen und Polizisten der Wache Nord wird ebendiese Rechtmäßigkeit angezweifelt. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Polizisten wollen Aussagen nicht abgesprochen haben

Alle im Prozess bisher gehörten Polizisten - auch die beiden Kommissaranwärter - hatten angegeben, dass man zwar nach dem Einsatz darüber gesprochen habe, wie es jedem einzelnen mit der Situation gehe, das seien aber keine Gespräche über die gewählte Einsatztaktik gewesen. Man habe sich also auch nicht wegen möglicher Zeugenaussagen abgesprochen, so der 22-Jährige.

Unsere Quellen: