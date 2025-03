Völlig frustriert zog sich Timo Horn das Trikot über das Gesicht. Der Torhüter des VfL Bochum wäre nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage seines Teams gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag wohl am liebsten im Rasen versunken. Dass einen Tag nach dem erneuten Sieg am Grünen Tisch vor dem DFB-Bundesgericht der große Befreiungsschlag im Abstiegskampf ausblieb, lag nicht zuletzt an Horns folgenschweren Patzer.

Dem 31-Jährigen war ein harmloser Fernschuss von Hoffenheims Tom Bischof in der 72. Minute über die Handschuhe gerutscht. "Natürlich muss ich den Ball halten, das ist keine Frage. Er springt anders weg als ich dachte" , sagte Horn am Sportschau-Mikrofon nach dem Spiel. "Das Ding nehme ich natürlich klar auf meine Kappe. Das tut mir extrem leid für die Mannschaft in so einem wichtigen Spiel."