Mizuta schießt RWE zum nächsten Sieg

Campbell kaum zu stoppen

Schon nach sieben Minuten hätte Campbell um ein Haar für die Führung gesorgt - RWE-Keeper Jakob Golz konnte seinen Abschluss aus halbrechter Position so gerade zur Ecke klären.Zehn inuten später legte der junge Angreifer auf für Jordi Paulina, dessen Abschluss nur knapp am Tor vorbeistrich.

Doch auch RWE meldete sich nach der Anfangsviertelstunde im Spiel an. Schwungvoll spielte auch Essen nach vorn, ohne im ersten Abschnitt allerdings zu wirklich klaren Gelegenheiten zu kommen. Die hatte noch einmal der BVB - durch Campbell. Der wurde nach einem steilen Pass aber etwas zu weit nach rechts abgedrängt - sein Abschluss landete am Außennetz (33.).

Flotte Partie bis zur Pause

Wenig später dann doch die Gelegenheit für RWE: Ein weiter Einwurf von der linken Seite landete über Umwege in der rechten Strafraumhälfte bei Dominik Martinovic. Der schloss aus sieben Metern mit einem Seitfallzieher ab. Der Abschluss war aber zu unplatziert. Keeper Silas Ostrzinski fing das Spielgerät ab.

Vielleicht war den Teams das Spielgeschehen im ersten Abschnitt etwas zu wild - jedenfalls ließen sie es im zweiten Durchgang wesentlich behutsamer angehen. Das Geschehen spielte sich weitestgehend im Mittelfeldbereich ab - an der Intensität änderte sich indes nichts. Die Zweikämpfe wurden hart und unnachgiebig geführt. Es wurde ein Abnutzungskampf.

Gelb-Rot - BVB in Unterzahl

RWE konnte mit dem Remis bis zu diesem Zeitpunkt gut leben - allerdings änderte sich das alles in der 67. Minute. Ab da spielte Zweitvertretung von Borussia Dortmund in Unterzahl. An der Seitenlinie wurde Kaito Mizuta von Almugera Kabar von den Beinen geholt. Da dieser bereits verwarnt war, sah er zu Recht die Gelb-Rote Karte.

RWE übernahm nun die Initiative, hatte mit den giftigen Dortmundern aber weiter seine Probleme. Beste Chance: Klaus Gjasulas Fernschuss aus 20 Metern in der 79. Minute, der allerdings nicht sein Ziel fand.

Mizuta gelingt der Siegtreffer

Kurz vor Schluss gelang Rot-Weiss Essen in Überzahl dann doch das 1:0 im Stadion Rote Erde. An der Strafraumgrenze wurde Kaito Mizuta in halblinker Position bedient. Mit einem wunderschönen Schuss setzte er den Ball rechts oben zum 0:1 in die Maschen.

Quelle: oja