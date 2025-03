Schrecksekunde für Anwohner im Zentrum des Ennepetaler Stadtteils Altenvoerde: Gegen 21.10 Uhr am Samstagabend ertönte in der Nähe der Bushaltestelle Altenvoerde-Mitte ein lauter Knall, als ein SEK-Kommando der Polizei in der Mittelstraße eine Tür aufsprengte.

Anschließend wurden offenbar dahinter liegende Räume durchsucht. Laut Leitstelle der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises war das SEK angefordert worden, um bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten zu unterstützen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man zunächst nichts zu den Hintergründen sagen.

Ermittlungen wegen Drogenhandel - Festnahmen in den vergangenen Tagen

Ein Sprecher der Staatswanwaltschaft Hagen erklärte dem WDR, dass es bei dem Einsatz um Drogenkriminalität gehe. In der vergangenen Woche habe die Polizei deswegen bereits zwei Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt und dabei drei Personen festgenommen. Sie sitzen derzeit alle in Untersuchungshaft. Bei dem Einsatz in Ennepetal am Samstag sei aber niemand festgenommen worden.

