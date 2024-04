Nach tödlichem Polizei-Schuss auf Obdachlosen: Demo in Dortmund

"No justice, no peace - defund the police" hallt es über den Platz an der Nordseite der Dortmunder Reinoldikirche. Rund 250 Menschen stehen hier am Freitagabend. Nur wenige Meter entfernt von der Stelle, an der am Mittwoch ein 52-jähriger Obdachloser von der Polizei erschossen wurde. Er war zuvor mit einer Eisenstange auf die Polizisten losgegangen. Die Demonstranten wollen an den Verstorbenen erinnern, aber auch demonstrieren. Vor allem gegen die Polizei. Die hätte bei dem Einsatz viel falsch gemacht, so die Demonstranten.