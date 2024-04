Mann bei Polizeieinsatz in Essen angeschossen

Nach Angaben der Polizei brachte ein Anruf wegen eines gestohlenen Kraftrades den Fall ins Rollen. Der Eigentümer hatte eine Adresse in Essen-Horst angegeben, wo die Beamten den gestohlenen Motorroller in einem Hausflur auch tatsächlich fanden. Bei der Durchsuchung des Mehrfamilienhauses entdeckten sie auf dem Dachboden schließlich einen 26-jährigen Mann.

Drei Schüsse in Gesäß und Beine

Nach bisherigem Stand ging der Essener mit einem spitzen Gegenstand in der Hand auf die Polizisten zu, nachdem sie ihn angesprochen hatten. Dabei soll er geäußert haben, sich umbringen zu wollen. Da der Einsatz eines Elektroschock-Gerätes keine Wirkung zeigte, setzten die Beamten die Waffe ein.

Der 26-Jährige wurde mit insgesamt drei Schüssen in die Beine und am Gesäß getroffen. Lebensgefahr besteht nicht, der Mann wurde im Essener Uniklinikum behandelt.

Eltern zweifeln Grund für die Schüsse an