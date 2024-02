Ukrainischer Basketballer stirbt nach Messerstecherei am Hbf Oberhausen

Die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem Toten um einen Ukrainer handelt. Es handelt sich offenbar um den Basketballer Volodymyr Yermakov aus Kiew, der im Team der ART Giants Düsseldorf spielt.

Düsseldorfer Art Giants trauern um ihren Spieler

Auf der Homepage des Düsseldorfer Basketballvereins trauert der Verein um seinen Sportler, der fester Bestandteil der NBBL -Mannschaft in der U19 -Bundesliga gewesen sei.

"Um dem Krieg in seinem Geburtsland zu entkommen, zog es ihn im Juli 2023 nach Düsseldorf, wo er seine neue Heimat gefunden hatte. Volodymyr war bei Trainern, Mitspielern und Freunden sehr beliebt. In Erinnerung bleibt ein junger Mensch, dessen Alltag durch pure Lebensfreude und sportlichen Ehrgeiz geprägt war." Art Giants Düsseldorf, Homepage

Streit war Auslöser

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Streit zwischen zwei Personengruppen in einem Linienbus auf dem Weg in die Oberhausener Innenstadt zunächst verbal begonnen haben. Gegen 20.15 Uhr soll der Konflikt an einer Bushaltestelle in Oberhausen eskaliert sein, als die Beteiligten am Willy-Brandt-Platz den Bus verließen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung wurden vier Personen mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt. Der 17-jährige Ukrainer wurde so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus während einer Notoperation starb.

Insgesamt vier verletzte Jugendliche

Ein weiterer 18-jähriger ukrainischer Jugendlicher aus Düsseldorf erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Dabei handelt es sich auch um einen Basketballspieler aus der Düsseldorfer Mannschaft. Außerdem wurden zwei weitere Jugendliche - ein 14-jähriger Syrer aus Gelsenkirchen und eine 13-jährige Deutsch-Libanesin aus Oberhausen - schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Mordkommission ermittelt

Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst unerkannt vom Tatort. Noch in der Nacht übernahm eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Essen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Verdächtige sind polizeibekannt

Am frühen Morgen gelang es der Kommission, zwei dringend tatverdächtige Jugendliche an ihren Wohnorten vorläufig festzunehmen. Bei ihnen handelt es sich um einen 15-jährigen Deutsch-Türken aus Gelsenkirchen und einen 14-jährigen Deutsch-Griechen aus Herne, die beide bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind.

Staatsanwaltschaft Essen erteilt Haftbefehl

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen beantragte die Staatsanwaltschaft Essen einen Haftbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 15-jährigen Gelsenkirchener, der am gestrigen Nachmittag vom zuständigen Haftrichter verkündet wurde.

Der 14-jährige Herner wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben, da sich der dringende Tatverdacht gegen ihn letztlich nicht erhärten ließ. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen laufen auf Hochtouren.

Auch der Basketballverband in der ukrainischen Hauptstadt Kiew teilte mit, dass der 17-jährige Junioren-Basketballer erstochen worden sei - und das nach Angaben des Vereins, weil er Ukrainer war.

Quelle: Polizei Essen, dpa