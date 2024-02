Ukrainer in Mettmanner Dönerbude attackiert - schwer verletzt

Am späten Abend soll der 15-Jährige in Mettmann von einem noch unbekannten Täter attackiert worden sein. Es soll einen Streit gegeben haben, der Täter soll den Ukrainer rassistisch beleidigt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dann soll der Täter dem Ukrainer mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Was für ein Gegenstand das war, weiß die Polizei noch nicht. Der junge Ukrainer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Jetzt ermittelt der Düsseldorfer Staatsschutz.

Tat in Oberhausen nicht rassistisch motiviert

Am gleichen Tag gab es auch in Oberhausen eine Attacke, bei der ein ukrainischer Basketballspieler der Jugend-Nationalmannschaft gestorben ist. Bei der Attacke auf den 17-Jährigen gebe es aber keine Hinweise auf eine fremdenfeindlich motivierte Tat, so die Polizei am Dienstag. Man gehe momentan von einer "spontanen Gewalteskalation" aus.

Unsere Quelle:

Polizei Mettmann