Ohrfeigen-Prozess: "Fat Comedy" muss gegen Oliver Pocher vor Gericht

Eigentlich sollen an diesem Abend im Boxring die Fäuste fliegen. Doch schon vor dem Kampf des Boxers Felix Sturm knallt es laut – und zwar in der ersten Reihe. Nicht mit der Faust, sondern mit der flachen Hand. Dort hat Oliver Pocher Platz genommen.

In ein Gespräch mit Ex-Fußballtrainer Christoph Daum und einem weiteren Zuschauer vertieft, bemerkt Pocher erst im allerletzten Augenblick, dass sich ihm ein junger Mann nähert. Doch da ist es schon zu spät – Pocher kassiert eine heftige Backpfeife, ist sichtlich irritiert, fällt fast vom Stuhl.

Der Übeltäter, im Netz bekannt unter dem Namen "Fat Comedy", heißt Giuseppe Sumrain, der auch öfter mit dem Beinamen "Omar" auftritt. Den Angriff auf Oliver Pocher inszeniert "Fat Comedy" regelrecht, indem ihn jemand von hinten mit dem Handy filmt. Die Ohrfeige ist seitdem millionenfach im Internet angeschaut worden – der Täter selbst hatte das Video davon via Social-Media hochgeladen.

"Weil du so ein(en) unschönen Charakter hast"

Der Post ist mittlerweile zwar gelöscht. Doch das Netz vergisst nicht. Seinen Angriff auf den streitbaren TV -Moderator rechtfertigt Giuseppe Sumrain damals auf Instagram so: " Weil du so ein unschönen Charakter hast. Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt die behaupten vergewaltigt worden zu sein obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, Liebe Grüße Omar ".

Nur wenige Tage nach der Attacke in Dortmund meldet sich damals Oliver Pocher im Internet zu Wort. In einem knapp viertelstündigen Video beschreibt er, welche gesundheitlichen Folgen er durch die schallende Ohrfeige erlitten hat – und kündigt rechtliche Schritte gegen den Influencer an.