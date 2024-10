In der kühlen Jahreszeit schafft ein Kamin oder Ofen nicht nur eine schöne Atmosphäre, sondern sorgt auch für Wärme. Wie das richtig geht, lernen Kaminbesitzer in einem Online-Workshop. Für diese Workshops verteilt der Kreis Unna nun 700 Gutscheine an Bewohner des Kreises.

Die Teilnehmer erhalten am Ende einen Ofen-Führerschein. Dann haben sie in dem anderthalbstündigen Kurs zum Beispiel gelernt, wie sie ihren Ofen richtig säubern oder das Feuerholz vernünftig lagern. Mit den richtigen Tipps lasse sich der Kamin besser nutzen und mit ihm effizienter heizen, so der Kreis.

Bis zu dreißig Prozent weniger Holzverbrauch

"Unseren Kurs-Absolventen konnten im Schnitt rund 30 Prozent ihres Brennholzverbrauches einsparen" , sagt Max Kummrow, Gründer der Ofenakademie, bei der die Kurse stattfinden. Das spare Emissionen ein und schone damit die Umwelt, betont der Kreis Unna.

Er finanziert die Gutscheine als Teil seines Klimaschutzkonzepts. Insgesamt hat der Kreis 1000 Teilnahmetickets erworben, wovon aber bereits 300 im vergangenen Jahr verteilt wurden. In diesem Winter können nun 700 weitere Menschen aus dem Kreis Unna den Ofen-Führerschein bekommen. Wer sich zuerst über die Seite des Kreises anmeldet, bekommt ein Ticket, so die Kreisverwaltung.

