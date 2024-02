Razzia in NRW: Schlag gegen "Obstkisten-Bande"

In Supermärkten oder auf Wochenmärkten. Obst und Gemüse liegt in den Läden und an den Ständen oft in Klapp-Kisten. Diese Kisten sind Teil eines Pfandsystems, 3,70 Euro gibt es pro Kiste. Eine Bande aus dem Großraum Essen soll die Kisten im großen Stil geklaut und zunächst in Überseecontainern in einer Halle in Köln gelagert haben. Hehler sollen sie schließlich eingelöst und so zu Geld gemacht haben.

Auch als Metalldiebe unterwegs

Neben den Obstkisten hatte es die Bande laut der federführenden Staatsanwaltschaft Düsseldorf auch auf Kupfer und Messing abgesehen. Die Metalle soll sie bei Dachdeckern und Garten- und Landschaftsbaubetrieben geklaut und dann verkauft haben. Der Gewinn: Mehr als eine Million Euro.

Festnahmen und sichergestellte Obstkisten

Die Polizei Düsseldorf hat seit Juli vergangenen Jahres gegen die Bande ermittelt. Am Donnerstagmorgen wurden schließlich elf Objekte in Essen und Köln durchsucht. Nach einer ersten Schätzung wurden dabei rund 10.000 Obst- und Gemüsekisten sichergestellt. Außerdem 30.000 Euro Bargeld und elf Fahrzeuge, teilweise Luxus-Autos.