Noch in Lebensgefahr: Zehnjähriger Junge aus Ruhr gerettet

Zwischen Essen und Bochum ist ein zehnjähriger Junge aus der Ruhr gerettet worden. Das hat die Pressestelle der Feuerwehr Bochum dem WDR bestätigt. Der Junge war zuvor mit einem anderen Kind ins Wasser gegangen. Gegen 15.37 Uhr am Nachmittag haben Passantinnen und Passanten demnach dann die Feuerwehr alarmiert, weil nur eines der Kinder die Ruhr wieder verließ.

Es war ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr mit Hubschraubern, Tauchern und Drohnen im Einsatz. 19 Minuten, nachdem der Anruf eingegangen war - darin ist noch eine Fahrzeit von über zehn Minuten -, konnte der Junge gerettet werden. Er wurde noch auf dem Boot reanimiert und dann in ein Essener Krankenhaus gebracht. Kurz vor dem Eintreffen ins Krankenhaus fing das Herz des Jungens wieder von selbst an zu schlagen. Er schwebt aber nach wie vor in Lebensgefahr.

Der Unglücksort ist nach ersten Angaben in der Nähe des Eisenbahnmuseums Dahlhausen in Essen.

