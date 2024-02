Messerattacke in Oberhausen: Zweiter ukrainischer Basketballer gestorben

Bei der Auseinandersetzung am jenem 10. Februar auf dem Willy-Brandt-Platz in Oberhausen wurde der 17-jährige Ukrainer durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Auch sein 18-Jähriger Teamkollege wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt und notoperiert - jetzt ist auch er auf der Intensivstation verstorben. Das bestätigte die Polizei Essen dem WDR.

Als Hauptverdächtiger gilt weiterhin ein 15-jähriger Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen, der nach der Tat geflohen und am Morgen darauf an seinem Wohnort festgenommen worden war. Er soll laut den Ermittlungen auf das Opfer eingestochen und es so getötet haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.