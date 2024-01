Kinderklinik Dortmund beobachtet Krankheitswelle

In den vergangenen Wochen sind viele Kinder an dem Atemwegsinfekt erkrankt. Die Kinderklinik in Dortmund muss aktuell viele Säuglinge und Kleinkinder mit Influenza aufnehmen. Dabei komme es bei einigen zu Komplikationen.

Schwere Verläufe bei Kindern

Klinikleiter Dominik Schneider

Dominik Schneider, Leiter der Kinderklinik, betreut immer mehr Kinder, die mit einer schweren Lungenentzündung oder Bronchitis zu kämpfen haben. Auch neurologische Probleme, ausgelöst durch die Influenza-Infektion, würden immer häufiger auftreten.

Klinik an Belastungsgrenze

Die Klinik muss täglich 20 bis 40 neue Patienten aufnehmen und sei deshalb an ihrer Belastungsgrenze. Das sei aber durch die Sparmaßnahmen und die fehlenden Pflegekräfte am Kinderklinikum vor allem in den Wintermonaten keine Überraschung.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 24.01.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Dortmund und im Radio auf WDR 2.