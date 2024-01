Recklinghausen: Koffermarsch erinnert an Naziverbrechen

Vom Rathaus ging es durch das große Einkaufszentrum, die Altstadt hin zur Synagoge. Die meisten Teilnehmer hatten Koffer, Taschen oder Plakate dabei. Fast alle mit der Aufschrift #weremember. Mit dabei waren auch die 12-jährigen Lino Wilms und Noah Turner. Der Holocaust-Gedenktag war Thema einer Projektwoche ihres Gymnasiums. Sie hatten sich entschlossen beim Koffermarsch mitzulaufen.

Uns ist wichtig dabei zu sein, damit wir nicht vergessen und solche Fehler nicht nochmal machen! Noah Turner, 12 Jahre

Gedenken an NS-Opfer aufrecht erhalten

Die Synagoge war voll während Recklinghausens Bürgermeister und andere zum Holocaust-Gedenktag gesprochen haben

Die Koffer sollen an jüdische Menschen erinnern, die damals nur mit dem Allernötigsten vor den Nazis fliehen mussten. In Recklinghausen waren es 215 Menschen. Alle wurden von den Nazis in Konzentratiosnlager wie Auschwitz oder Dachau deportiert. Nur 16 überlebten.

In der Synagoge erinnern an weißen Säulen kleine Plättchen mit dem Namen und dem gelben Judenstern der Nazis an sie. Nach dem Marsch fand in der Synagoge noch eine Gedenkfeier statt. Mit dabei waren sehr viele Teilnehmer des Marsches. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt.

Interreligöser Aufruf

Beim zweiten Koffermarsch waren mehr als doppelt so viele Menschen, wie noch vor einem Jahr mitgelaufen. Vergangenes Jahr waren es etwa 200 Teilnehmer. Die jüdische, die muslimische und die beiden christlichen Gemeinden in Recklinghausen hatten dazu aufgerufen.

Über das Thema berichteten wir am 26.01.2024 auch im Hörfunk bei WDR2 und der WDR Lokalzeit Ruhr.