Jetzt schon jeck: Wo es schon dieses Wochenende Karnevalsfeiern gibt

Das Hoppediz-Erwachen in Düsseldorf ist in der Stadt ein riesiges Spektakel. Eine Woche früher, nämlich schon am Samstag, holt allerdings Duisburg den Hoppeditz aus seinem Winterschlaf. Geplant ist eine Karnevalsmesse um 9.30 Uhr in der Abtei Hamborn. Dann marschieren die kostümierten und uniformierten Abordnungen der Vereine durch die Stadt. Um 11.11 Uhr auf großer Bühne mit Musik und Tanz wird dem Hoppeditz neues Leben eingehaucht.

Ebenfalls am Samstag eröffnen die Tanzgarden in Oberhausen ab 11.11 Uhr das "karnevalistische Warm-up" in der Aula des Sophie-Scholl-Gymnasiums. Mehrere Karnevalsgesellschaften aus Oberhausen eröffnen die Session abends in Gaststätten.

Die Höhner in Mönchengladbach, Brings in Leverkusen

Nachdem in Essen schon am Freitag-Abend das Ruhrgebiet mit "Alaaf im Pott" in Karnevalsstimmung versetzt wurde, geht es am Niederrhein am Samsag in Mönchengladbach weiter. Dort gibt es eine Karnevals Warm-up-Party. Unter anderem dabei sind Cat Ballou, die Höhner und Black Fööss. Beginn ist um 19.11 Uhr.

Auch der Münsteraner Karneval ist früh dran: Hier startet ebensfalls um 19.11 Uhr die Auftaktparty in die Session. Brings, Kasalla und die Domstürmer feiern in der "Arena Alaaf" in Leverkusen. Einlass ist am Samstag ab 17 Uhr.