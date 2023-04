Jugendherberge: "Wir sind wieder zurück!"

"Jugendgästehaus Bermudadreieck, hallo! Ja, ich schau mal. Für wie viele Gäste denn ?" beantwortet Florian Braun von DJH Jugendherberge in Bochum die Telefonanfragen. Währenddessen blättert Herbergsvater Dominik Peter nochmal durch die Mappe mit den Reservierungen.

" Das Typische am Wochenende ist immer viel Abreise und viel Anreise. Wir hatten Schulklassen die heute abgereist sind. Das ist dann typische Jugendherberge - alle ein bisschen aufgeregt und ein bisschen wehmütig. Und keiner soll etwas auf dem Zimmer vergessen."

Gäste im Foyer

So sind die einen abgereist, wird am Freitagmittag schon alles für die nächsten Gäste vorbereitet. Am Feiertagswochenende ist die Jugendherberge gut ausgebucht. Insgesamt 125 Betten von 206 Betten sind belegt. " Viele Zimmer sind nicht mehr frei. Jetzt ist es noch recht ruhig, aber wenn die Gäste kommen, dann wird es wuseliger" , erklärt Dominik Peters.

DJH Jugendherberge

Keine Stille mehr auf den Gängen

In der Zwischenzeit werden in der Küche schon die gelben Paprika für das Salatbuffet am Abend geschnippelt, zwei Etagen darüber werden die letzten Betten bezogen. Neben einigen privaten Gästen, haben auch Tagungsgruppen und ein Schulchor mit insgesamt 40 Schülern der Sankt Anna Schule aus Wuppertal in der Herberge übernachtet.