Roma-Fest in Duisburg: "Für mehr Akzeptanz!"

" Rom, wie wir Roma uns nennen, bedeutet 'Mensch' - ohne Nationalität. Wir sind Menschen, egal woher wir kommen. Und genauso sollte jeder Mensch mit Respekt behandelt werden ", sagt die Moderatorin und Roma-Aktivistin Elvira Ajvazi. Es donnert Applaus.

Alanir Susich, Alisan Demo, Aladin Dalipi (v. links nach rechts)

Alanir Susich ist Roma und in Deutschland geboren. Seine Eltern kommen aus dem Kosovo. In seiner Schule sagt er niemandem, dass er Roma ist, aus Angst vor Anfeindungen. " Es gibt zu viele, die immer noch Vorurteile haben. Wir klauen und so weiter - selbst Lehrer, die das "Z-Wort" sagen. Deswegen ist es richtig cool, dass es die Veranstaltung heute gibt ."

Gegen Rassismus und für mehr Akzeptanz

Die Brüder Neso und Dino Salijevic

Aber nicht alle die heute mittanzen sind Roma. Darum geht es auch nicht, erzählt der Veranstalter Neso Salijevic. " Hier sind Kinder mit unterschiedlichster Herkunft - aus der Türkei, Russland und der Ukraine. Das ist egal, heute zeigen wir Roma, was Teile unserer Kultur sind. Abseits von den üblichen Klischees. Keiner soll sich hier schämen, zu sagen, dass er Roma ist. Wir machen das hier für mehr Akzeptanz und wir freuen uns über alle, die etwas gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tun. "

Alexa Al Mohamad

Eine von ihnen ist Alexa Al Mohamad. Sie ist vor 6 Jahren aus Weißrussland nach Deutschland gekommen. Ihr Vater ist Kurde aus Syrien, ihre Mutter Weißrussin. Heute tanzt sie in der Tanzgruppe vom Tanz Kunst Musik- Kulturverein. " Der Verein ist für mich wie eine Familie. Tanzen verbindet uns alle und hier ist jeder gleich. Wir lernen hier auch viel über die Kulturen der anderen. Und vor allem ohne Vorurteile. Hier zählt das Menschsein. "