Wichtiger Wirtschaftspreis an Dortmunder Unternehmen

Mit dem Preis würdigen das Multikulturelle Forum e.V. und das Wirtschaftsministerium NRW Unternehmen, die kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz in besonderer Weise leben, wie die Bönninger Gerüstbau GmbH in Dortmund.

Russen, Türken und Deutsche arbeiten auf einer Baustelle in Dortmund Brackel. Das sei in seiner Firma ganz normal, erklärt uns Gerüstbaumeister Christian Bönninger. Gut 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dem Familienunternehmen beschäftigt. Mehr als die Hälfte von ihnen hat einen Migrationshintergrund. Insgesamt arbeiten bei dem Unternehmen Menschen aus 12 Nationen.

Nur Vorteile

Fachkräfte finden – das wird zunehmend schwieriger. Dabei gebe es genug Arbeiter, die "Bock“ auf den Job haben, erzählen uns die Geschäftsführer. Auch die Ausbildung oder die Schulnoten seien nicht das Wichtigste. Wenn die Mitarbeiter engagiert sind, sei der Rest fast egal. Die vielen unterschiedlichen Nationalitäten in dem Unternehmen sorgen auch dafür, dass die Arbeiter von den unterschiedlichen Herangehensweisen gegenseitig profitieren.

Plakate gegen Rassismus

Die Firma lebt kulturelle Vielfalt aber nicht nur im Betrieb, sondern macht ihre Haltung auch auf Plakaten deutlich. So hing an einem Gerüst neben dem Dortmunder Hauptbahnhof ein 250 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift: „Stop Racism“ .

Gerüstbaumeister Christian Bönninger

Dafür gab es neben viel Anerkennung auch heftige Kritik, erzählt Gerüstbaumeister Christian Bönninger: „Es gab Drohanrufe, böse Mails und Briefe – natürlich alles anonym. Aber das hat uns nur noch mehr angespornt.“

Konsequente Wertschätzung der kulturellen Vielfalt

Die Jury des Interkulturellen Wirtschaftspreises hat das beeindruckt. Auch die Tatsache, dass das Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit Kunden abgebrochen hat, die sich rassistisch äußern. Religiöse Feiertage, Gebetszeiten und Fastenzeiten werden bei der Dienstplanung berücksichtigt.

Zeremonie in Hamm