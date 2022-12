Anzeige gegen RAG: Wird illegal Grubenwasser in die Ruhr geleitet?

Grundsätzlich darf die RAG noch bis Ende 2023 bis zu 38 Millionen Kubikmeter Grubenwasser jährlich in Flüsse wie Lippe, Rhein, Emscher und Ruhr einleiten. Unter bestimmten Bedingungen wird diese Genehmigung jedoch ausgesetzt. Beispielsweise, wenn die Wassermenge der Ruhr an der Einleitstelle Heinrich in Essen zu niedrig ist. Das gilt schon seit 1959. Und genau da will der Landesverband Bergbaubetroffener in eigener Recherche einen Verstoß entdeckt haben.

Geringe Wassermenge der Ruhr

Es geht allein zwischen 2018 und 2020 um 115 Tage. An denen sei die Wassermenge in der Ruhr so gering gewesen, dass kein Grubenwasser hätte eingeleitet werden dürfen, so der Landesverband . Die RAG habe sich daran aber nicht gehalten.

Der Landesverband hat gegen den Bergbaukonzert deshalb nun Strafanzeige gestellt. Und nicht nur das, auch die Bezirksregierung Arnsberg als Kontrollbehörde soll zur Rechenschaft gezogen werden - auch sie wurde angezeigt. Der Verdacht: Begünstigung im Amt und Grundwasserverunreinigung.

Landesverband: Bergbehörde kontrolliert nicht

Selbst bei größeren Durchflussmengen der Ruhr müssen die Werte, z.B. für Salz, kontinuierlich gemessen werden. Der Landesverband wirft der RAG vor, diese Beschränkung in den meisten Fällen zu ignorieren. Darüber hinaus habe die Bergbehörde keinerlei Kontrolle über die Einhaltung "dieser Nebenbestimmung der Einleitgenehmigung" , heißt es aus einer Pressemitteilung. Dabei ginge es um eine Salzfracht von bis zu 10.000 Tonnen jährlich.

Trinkwasser könnte belastet sein

Auch wenn Grenzwerte nicht überschritten worden seien und auch noch nichts passiert sei, fordert der Verband die RAG auf, mit dem Bau einer Reinigungsanlage zu beginnen, damit das Grubenwasser gereinigt werden kann. Er befürchtet, das Trinkwasser könnte andernfalls belastet werden. Denn in Grubenwasser ist nicht nur jede Menge Salz, sondern sind auch viele giftige Stoffe wie PCB enthalten.

RAG äußert sich nicht

"Inzwischen scheint es so, dass RAG überhaupt keine technischen Möglichkeiten hat, diese Nebenbestimmung längerfristig einzuhalten" , so der Verband. "Der einzige Ausweg bestände in einer Reinigung des Grubenwassers vor der Einleitung."

Auch in 2022 wurde der Pegel an der Ruhr häufig unterschritten, heißt es abschließend. "Daten zur Einleitung werden uns inzwischen von RAG und Bezirksregierung Arnsberg verweigert!" Die RAG wollte sich nicht zu dem Fall äußern, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Eine Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg wurde bisher ebenfalls nicht beantwortet.