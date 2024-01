Schwarzer Hintergrund, ein Lichtstrahl bricht in einem Prisma, es entstehen die Farben des Regenbogens. In der Ausstellung fällt direkt der erste Blick auf eines der bekanntesten Albumcover weltweit - Pink Floyds "The Dark Side Of The Moon". Vergrößert hängt das Bild an der weißen Museumswand und kommt dadurch noch stärker zum Ausdruck.

Gestaltet wurde das Albumcover von dem Fotodesign-Büro "Hipgnosis", das von Aubrey Powell und Storm Thorgerson gegründet wurde. Von 1967 und 1984 haben sie mehr als 400 Plattencover gestaltet, unter anderem für Led Zeppelin, Peter Gabriel von Genesis oder Paul McCartney. 120 davon sind in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen ausgestellt.

Schwerpunkt Pink Floyd - 50 Jahre "Dark Side Of The Moon"

Der Fokus der Ausstellung "Hipgnosis.Breathe - Album Cover Art und Photo Design by Aubrey Powell & Storm Thorgerson" liegt auf den Plattencovern von Pink Floyd. 2023 hat das Album "The Dark Side Of The Moon" 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Das nimmt die Ludwiggalerie zum Anlass und widmet der Band einen Schwerpunkt in der Ausstellung.