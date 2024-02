Polizei findet Mann ohne Penis in Herne

Als die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag an dem Haus im Stadtteil Eickel an der Stadtgrenze zu Bochum ankam, hörten die Beamten den Mann vor Schmerz stöhnen.

Opfer im künstlichen Koma

Im Haus fanden die Einsatzkräfte den 66-jährigen Hausbesitzer mit fehlenden Genitalien. Er kam ins Krankenhaus. Er hatte so viel Blut verloren, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Jetzt liegt der Mann im künstlichen Koma.

Mordkommission ermittelt

Was passiert ist, wissen die Beamten auch zwei Tage später noch nicht. Sie hoffen auf Aussagen des Mannes, wenn er aufwacht. Da weder der Penis noch eine Tatwaffe in der Wohnung gefunden wurden, sei es möglich, dass der Hund das Genital gefressen haben könnte. Der war ebenfalls im Haus als die Polizei ankam. Aktuell deute aber wenig darauf hin.

Deswegen ermittelt jetzt eine Mordkommission wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem werden Zeugen gesucht.

Unsere Quellen:



Polizei Bochum