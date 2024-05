Toter in Unterkunft für Leiharbeiter in Goch

Noch ist unklar, was genau am Donnerstagmittag in der Unterkunft für Leiharbeiter in Goch passiert ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Getötete, der Verletzte und der Festgenommene alle als Leiharbeiter im selben Gebäude gewohnt haben. Zwischen ihnen soll es zum Streit gekommen sein. Hintergründe und Motivlage müssen noch ermittelt werden, sagt die zuständige Staatsanwaltschaft Kleve.

Der 27-jährige Verdächtige soll den 24-Jährigen tödlich und einen 34-Jährigen zunächst lebensgefährlich mit einer Stichwaffe verletzt haben. Dem 34-Jährigen geht es inzwischen besser. Er schwebt nach der Behandlung im Krankenhaus nicht mehr in Lebensgefahr.

Mögliche Tatwaffe noch unklar

Der Verdächtige war zunöchst geflohen, konnte aber kurz darauf am anderen Ende der Innenstadt festgenommen werden. Zeugen sagen, dass er mit einem Messer zugestochen hat. Bisher wurde allerdings kein Messer gefunden, sagt die Staatsanwaltschaft Kleve.

Die Polizei war am Donnerstagmittag zu der Unterkunft für Leiharbeiter in Goch am Niederrhein gerufen worden. Zeugen hatten zunächst blutende Personen gemeldet.