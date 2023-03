Dortmund erhöht Parkgebühren: Gemischte Gefühle bei den Händlern

Statt 1,50 Euro pro Stunde kostet ein Parkplatz am Wall oder in der Innenstadt ab Juli 2,50 Euro. Auch in den " innenstadtnahen Gebieten ", wie zum Beispiel der Saarlandstraße oder der Kaiserstraße, wird dann ein Euro mehr pro Stunde fällig.

Prozentual gesehen geht es um Steigerungen von bis zu 200 Prozent. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass die Parkgebühren seit 30 Jahren nicht erhöht worden seien. Im Gegensatz dazu seien die Ticketpreise im ÖPNV immer weiter gestiegen.

Von der Erhöhung der Parkgebühren erhofft sich die Stadt auch eine " Steuerungswirkung zugunsten der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und des Radverkehrs. " Das sei ein " wesentlicher Teil der Verkehrswende " zugunsten des Klimaschutzes.

Händlervereinigung: Angebot des ÖPNV müsse attraktiver werden

Tobias Heitmann, Vorsitzender der Händlervereinigung Cityring, sieht der Erhöhung mit gemischten Gefühlen entgegen. Kostenfreies Parken gehe halt auch nicht, so Heitmann. " Die Erhöhung ist noch sehr moderat. "

Damit aber wirklich mehr Menschen für ihren Einkaufstrip – wie von der Stadt beabsichtigt – den ÖPNV nutzen, müsse dort das Angebot noch attraktiver werden, fordert Heitmann. Gerade für Kunden aus dem Umland sei es nicht so einfach, aufs Fahrrad oder die Bahn umzusteigen.

Gebührenerhöhung für Parkhäuser fällt niedriger aus

Die parallel geplante Erhöhung der Gebühren in den Parkhäusern fällt niedriger aus. Und das ist von der Stadt auch so gewollt. Damit sollen Autofahrer gezielt in die Tiefgaragen gelenkt werden. Dort werden in der Innenstadt 2,00 Euro für eine und 3,80 Euro für bis zu zwei Stunden fällig. Jede weitere Stunde kostet denn zwischen 1,20 und 1,50 Euro.