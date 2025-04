Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Simone Maurer.

THEMA DES TAGES

Trauerfeier und Beisetzung von Papst Franziskus • Auf dem Petersplatz in Rom findet heute (10 Uhr) die Trauerfeier für Papst Franziskus statt - im Beisein von Delegationen aus mehr als 130 Ländern. Deutschland wird unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem scheidenden Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) vertreten.

Der Sarg mit dem Leichnam von Papst Franziskus im Petersdom wird geschlossen

Gegen 13.30 Uhr wird der Sarg des Papstes in seine Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebracht, wo er auf eigenem Wunsch und im kleinen Kreis beigesetzt wird. Dabei erhält eine Gruppe armer Menschen das Vorrecht, ihm auf den Stufen der Basilika die letzte Ehre zu erweisen. Die ARD und Phoenix übertragen ab 8.45 Uhr die Trauerfeierlichkeiten in Rom live.

Eine Rolle könnte auch Diplomatie am Rande der Beisetzung spielen: US -Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass er sich am Rande der Papst-Trauerfeierlichkeiten auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wird. Ob dieser jedoch an der Trauerfeier teilnimmt, ist noch unsicher. Grund seien Konsultationen mit der eigenen Militärführung.